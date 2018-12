Scuola, regionalizzazione: strada spianata verso la didattica locale. Anief contro progetto del Governo

(Teleborsa) -con i contenuti didattici più incentrati su discipline prettamente locali.Prima di Nataleche introduce il domicilio professionale o ancora il divieto di trasferimento nella mobilità (per almeno 5 anni) del personale neo-assunto nella scuola ed introdotto nel contratto in via di approvazione.La scuola è un bene comune di tutti i cittadini italiani e persino nelle regioni a statuto speciale non si è arrivati a quanto vuole fare l'attuale maggioranza politica"."Se davvero si vuole una scuola autonoma -- si deve partire da organici differenziati per istituto e non da docenti assunti dalle regioni su risorse diverse da quelle assegnate dallo Stato.. In questo modo, inoltre, si acuirebbe la questione meridionale, mai risolta dopo l'autonomia”.