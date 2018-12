Amazon, a Natale numeri da record

Amazon

(Teleborsa) -che, nel periodo in cui si ricercano i regali da mettere sotto l’albero, con il suo servizio di spedizione veloceè riuscito a conquistare"doltre ad avere venduto in tutto il mondo milioni di dispositivi del gruppo come mai avvenuto prima d'ora.Tra le curiosità rivelate dal colosso americano dell'elettronica, la canzone più richiesta delle feste è stata "All I Want for Christmas is You" di Mariah Carey, mentre a primeggiare nel porgere ad, la domanda "Quanti giorni mancano a Natale?", i britannici sarebbero stati ben il doppio più curiosi della media. Sempre attraverso Alexa sono stati dati suggerimenti per centinaia di migliaia ricette, cocktail (tra i più richiesti il Moscow Mule) e promemoria (utilizzati otto volte di più dello scorso anno).