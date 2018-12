Bio-on crea JV con Kasrtell per sviluppo elettronica organica

Bio-on

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della bioplastica di alta qualità e quotata all’AIM Italia, annuncia la, di cui entrambe detengono il. Una decisione presa in vista dello sviluppo atteso nei prossimi anni di prodotti elettronici fatti con materiali organici ecosostenibili come la bioplastica.basata sulle tecnologie Bio-on per acquisire in poco tempo una posizione di leadership in questo settore in rapida crescita. Le ricerche in questo campo applicativo vengono già condotte da 2 anni nei laboratori Bio-on e nel corso di quest’anno sono stati depositati iworld wide basati su bioplastica, naturale e biodegradabile al 100% nel campo delle. I campi applicativi sono i più vari, dal settore dell’elettronica di consumo a quello biomedicale.ELOXEL opera nel campo dell’elettronica organica flessibile e indossabile, anche monouso, per rispondere al crescente bisogno dei consumatori di avere energia personale e portatile sempre a disposizione."L'investimento annunciato oggi rappresenta per noi l’avvio di un progetto nuovo – spiega, Presidente e CEO di Bio-on – e siamo particolarmente orgogliosi che un marchio prestigioso come Kartell, attraverso Claudio Luti, investa ancora una volta in un piano di innovazione e sulle enormi potenzialità delle tecnologie sviluppate da Bio-on nel campo dell’elettronica organica. Smartphone, orologi, televisori, computer, sistemi per il wellnesse altri prodotti rientrano da tempo nei piani di sviluppo della nostra bioplastica, che ogni giorno dimostrata di poter essere utilizzata in vari settori industriali per creare prodotti ecosostenibili".

Frattanto, il titolo Bio On è ben impostato oggi in Borsa dove guadagna il 2,5% portandosi a 57,4 euro. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 58,57 e successiva a 61,47. Supporto a 55,67.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)