Borsa, debutto boom per Juventus e Amplifon new entry nel FTSE MIB

(Teleborsa) - Grande giornata per, incluse da oggi nel paniere del FTSE MIB, a seguito dlela revisione trimestrale degli indici, al posto diLe azioni delavanzano del 4,19% a 1,094 euro. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 1,132 e successiva a quota 1,205. Supporto a 1,059.Parallelamente,estende i guadagni al 2,91% a 13,81 euro. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 14,08 e successiva a 14,53. Supporto a 13,63.Se la passano male Banca Mediolanum che retrocede del 4,98% e Mediaset dell'1,29%.