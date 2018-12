Borse a due velocità. Piazza affari zavorrata da utilities e banche

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Amplifon

Juventus

STMicroelectronics

Terna

BPER

Enel

Banca Carige

(Teleborsa) -alla ripresa delle contrattazioni dopo le festività natalizie. Piazza Affari è in rosso assieme alla piazza di Francoforte, condizionata dall'andamento negativo delle utilities e dei bancari.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,27%, in attesa del consueto bollettino mensile della BCE. Balza in alto lo, posizionandosi a quota 262, con un incremento di 6 punti base, a fronte di un rendimento del BTP decennale pari al 2,85%.piccola perdita per, che scambia con un -0,29%, sale, che recupera lo 0,27%, in luce, con un ampio progresso dell'1,02%., che scambia con un calo dello 0,28% sulTra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,80%, brilla, che mostra un forte aumento del 2,38%. I due titoli nel giorno del loro debutto fra le grandi Blue Chips.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,8%.Seduta difficile per, che crolla del 2,09%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,59%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,58%.Non riesce a fare prezzo e resta sospesa, dopo che l'assemblea non è riuscita ad approvare l'aumento di capitale