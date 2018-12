Manovra: tra proteste e audizioni, atteso nella notte l'ok della V Commissione

(Teleborsa) -per ilparte dellanella notte di Montecitorio subito, che si terrà, salvo imprevisti, alle. Prosegue l’iter del Ddl, che dovrebbe, dunque, avanzare senza modifiche verso la discussione in Aula programmata per domani, venerdì 28 dicembre alle ore 9.30, prima di raccogliere l’ok definitivo entro il 29 dicembre.Un, quello diper l’esame in terza lettura da parte della V Commissione: le opposizioni, hanno infatti contestato la manovra, richiedendo varie audizioni.Non si sono fatte attenderedopo 5 anni di diminuzione. Eccolo il Governo del cambiamento: cambia il segno all'andamento della pressione fiscale. Prima diminuiva, ora aumenta".