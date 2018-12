MEF, nel 2016 19 milioni da concessioni per acque minerali, circa 2 milioni per termali

(Teleborsa) - È stato pubblicato oggi dal, ilCon un incremento delle amministrazioni che hanno comunicato i dati prossima al 100 per cento, l'analisi aggiorna la precedente fornendo un quadro più completo.Ilal 2016 risulta in linea con i dati 2015. Sulla base delle dichiarazioni effettuate per l’anno 2016, a livello nazionale, si registrano:e il, con 46 concessioni (il 15 per cento del totale), si conferma la prima regione italiana per numero di concessioni attive. Nel 2016 in Italia laper lo sfruttamento delle acque minerali è pari a oltre. Tra le regioni italiane,si posizionano al vertice della graduatoria, per superficie concessa: insiemedata in concessione per lo sfruttamento delle acque minerali.di cui il 68 per cento (-4 per cento rispetto al 2015) ai primi dieci produttori. Ii si confermano, ai quali, insieme, è riconducibile la metà (49 per cento, come nel 2015) dei volumi imputati alle “Big 10” e un terzo del totale nazionale (33 per cento, meno un punto percentuale, pari a -3 per cento, sul 2015). Per il 2016 le dichiarazioni delle Amministrazioni hanno fatto registrare un importo complessivo di canoni di concessione per lo sfruttamento di acque minerali pari a oltreSulla base delle dichiarazioni effettuate per l’anno 2016, a livello nazionale, si registrano:. Ile lasi confermano al vertice tra le regioni italiane per(insieme, oltre il 55 per cento del totale nazionale). Nel 2016 iper lo sfruttamento delle acque minerali è pari a quasi. La Lombardia è la regione che concede la superficie maggiore, con oltre 11 mila ettari. Per lo sfruttamento di acque termali, nel 2016, le Amministrazioni regionali hanno dichiarato canoni per unin aumento del 9 per cento rispetto al 2015.