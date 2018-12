Piazza Affari giù con le altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -a metà giornata, condizionate anche dai Future USA che si appesantiscono, preannunciando un'altra partenza in rosso per Wall Street. Il clima è ancora molto incerto e le giornate dominate dalla volatilità dei mercati, complici anche gli scambi ridotti del periodo festivo.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,139. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +257 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,80%.lettera su, che registra un importante calo dell'2%, scivola, con un netto svantaggio dell'1,12%, contrazione più moderata per, che soffre un calo dello 0,26%., che scambia con una pesante flessione dell'1,51%.Tra lea grande capitalizzazione, si distinguono le due new entry: lacon un forte aumento del 4,48% econ un importante progresso del 3,50%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,73%, in un settore del lusso ben impostato dove si distingue anche(+0,76%).Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,68%.La peggiore performance è quella diche segna un -3,97%.Giù anche(-3,89%) e(-3,64%).Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,44%.Sul Listino affonda(-18%) dopo il flop della ricapitalizzazione