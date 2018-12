Terremoto, Etna: il "gigante buono" fa paura. CdM decreterà stato emergenza

(Teleborsa) - Sono più digli sfollati del terremoto nelQuello delledi notte del 26 dicembre scorso è considerato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologi (Ingv) uno dei terremoti più energetici mai registrati sul vulcano., di magnitudo pari aampiamente avvertito dalle popolazioni residenti in quasi tutto il comprensorio catanese, ha provocato danni ed alcuni feriti nelle aree più prossime all'epicentro tra. Per gli esperti il sisma è legato all'attivazione delladue delle strutture più meridionali del sistema tettonico delle Timpe.gli strumenti dell'Ingv continuano a registrarePer gli esperti lattività dell'Etna è in una fase che può avereProprio in queste oreper chi vive ai piedi delma la situazione sembra andare verso la normalizzazione come dice a TLB, un passato da uomo di mare e noto paroliere, che vive nelle vicinanze di, a pochi metri dall'si stava preparando all'eruzione, la lava alla base del vulcano cercava di uscire e a un certo punto non ce l'ha fatta, questo ha scatenato il terremoto, che ovviamente è un terremoto vulcanico, non di quelli tradizionali. Di solito assistiamo a scosse più leggere, cosi forte non era mai successo, purtroppo hanno subito danni i paesini collocati nella faglia pericolosa, lì sono andate giù le case e le costruzioni più vecchie. Al momentoIn senso generale,Basti pensare, ad esempio, che ilcome rivela l'ultimoOgni anno si contano danni e vittime per eventi naturali con la complicità della piaga dell'abusivismo. C’è poi appunto ilaltissimo, con le politiche di prevenzione che spesso latitano.Nel recenteuscito dal Senato, ad esempio, nonostante vi sianopoco e nulla per la. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio appena arrivato a Fleri, frazione di Zafferana Etnea, tra le zone maggiormente danneggiate dal terremoto di