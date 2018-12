Conte: "Rivista crescita all'1% ma sistema economico solidissimo"

(Teleborsa) - ", abbiamo un debito che incute un certo timore, ma è sotto controllo e non così spaventoso, siamo la settima economia del Mondo e abbiamo un forte risparmio privato”. Questo il giudizio del, intervenuto a Palazzo Chigi per il consuetocon la stampa.A viso aperto, il Premier Conte illustra ai presenti lo stato dell’arte della sua esperienza di governo, che definisce "Innovativa, significativa con un mutamento di passo”, volando, poi, rasoterra sulle misure previste nella Legge di Bilancio per il 2019., ha affermato il Premier, aggiungendo "tutte le volte che mi sono seduto con Bruxelles non ho mai consentito che mettessero in discussione i punti qualificanti della manovra".Conte ricorda poi come, nel corso delle trattative con l’UE, si sia reso"perché ci siamo accodati" agli organismi internazionali. "Ciò non significa – chiarisce Conte - che siamo rassegnati a una crescita bassa", "anche perché - ricorda l’inquilino di Palazzo Chigi - abbiamo avviato un piano di investimenti che prevede 400 milioni di euro per i comuni, segno cheNel merito del testo, il capo di Governo, rispondendo a chi gli fa notare le considerazioni mosse ieri dall’UpB : "E' questa la politica economica sociale che un governo deve esercitare. Abbiamo realizzato – sottolinea -rispetto ad altre".Interrogato, poi, sull'eventualità di un, Conte rilancia: "Non vorrei che fosse trascurato il fatto che in pochi mesi abbiamo dovuto recuperare 12,5 miliardi per neutralizzare l'incremento dell'Iva.".