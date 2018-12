Conte su TAV: "Decisione governo prima delle europee"

(Teleborsa) -. Parola del, intervenuto a Palazzo Chigi per la consueta conferenza di fine anno.“La Torino-Lione – spiega il Presidente del Consiglio - è ancora nell'ambito di una” i cui risultati saranno resi noti entro fine dicembre dalla commissione di tecnici. Successivamente, continua il Premier, “andremo sul territorio e prima delle europee il governo comunicherà in modo trasparente la decisione".Ed è proprio in merito all’iter che montano le proteste. Per il Presidente dellache il Governo non dica nulla sul fatto che, così come sul fatto che finisce l'Osservatorio". "È un segno incontrovertibile della volontà del Governo di non voler fare l'opera", aggiunge Chiamparino, annunciando l'intenzione di istituire une ribadendo la volontà di assumere la gestione ed il finanziamento della TAV.