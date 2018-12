Libretti al portatore, ultimi giorni per estinguerli

(Teleborsa) - Rimane ancora poco tempo, poi,, scade, infatti, il termine previsto dalla normativa antiriciclaggio per estinguere i libretti al portatore , ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico ancora esistenti."Restano dunque solo pochi giorni a disposizione di tutti coloro che hanno questo tipo di libretti e devono effettuarne l’estinzione nei termini previsti dalla legge",i, in una nota.Coloro che hanno un libretto al portatore devono recarsie scegliere una delle tre seguenti modalità di estinzione: convertire il libretto al portatore in uno di risparmio nominativo; trasferire l'importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo; chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.Per tutti i portatori di libretto che si dovessero presentare allo sportello, le banche e le Poste italiane saranno obbligate a inoltrare una comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze che potrà applicare ai portatori fuori tempo massimo unaIntrodotta nel 2007 e aggiornata lo scorso anno,. “La novità – spiega il Mef – è in linea con quanto indicato dagli organismi internazionali che si occupano di formulare regole e indirizzi per tutelare l’economia dai rischi di infiltrazioni criminali nel sistema finanziario e che già da tempo suggerivano di limitare progressivamente l’utilizzo di strumenti finanziari e titoli al portatore”.Tuttavia sembra che in molti abbiano già provveduto alla regolarizzazione. Secondo gli ultimi dati dellarisulta che, in calo di 7 milioni dai 40 del 2016.