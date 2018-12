Manovra, bagarre alla Camera. Il Governo chiede la fiducia

(Teleborsa) - Giornata movimentata a, con accuse di parzialità rivolte al presidente della Camerae richieste di intervento dellaAlla Camera dei Deputati è scoppiata una vera e propria bagarre, scaturita dalle proteste dell'opposizione per i tempi contingentati dell'esame parlamentare della Manovra. Lo stesso premierdurante il consueto appuntamento di fine anno con la stampa ha ammesso: "Mi rendo conto che non si è creata la situazione ideale al Senato, ma c'è la prospettiva di una contrazione forte dei tempi, siamo arrivati in zona Cesarini per il varo della manovra. Confidiamo che una situazione del genere non si presenti più. In ogni caso non c’è stata nessuna deliberata volontà del governo di comprimere i tempi".Intanto. Il Partito Democratico ha poi deciso di ricorrere alla Corte Costituzionale, denunciando l'incostituzionalità dell'iter della legge di Bilancio.. Il voto di fiducia inizierà domani 29 dicembre 2018 alle 18.30 con la prima chiama. L'esito del voto è atteso intorno alle ore 20.