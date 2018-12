Tassa sulla solidarietà: dietrofront del Governo, ma da gennaio

(Teleborsa) - La questione, nella giornata di ieri, è stata al centro di un acceso dibattito tanto che, in serata,Introdotta in manovra a Palazzo Madama, la misura, subito ribattezzata, prevede il raddoppio dell’Ires per gli enti no profit cancellando le agevolazioni e“Noi tassiamo i profitti delle no profit mica tassiamo i soldi della beneficenza!”, ha assicurato ieri mattinaMa, nelle ore successive, difronte a una polemica che continuava a montare i vertici del governo sono intervenuti assicurando le modifiche richieste.“Quella norma va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato e ne è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli” ha affermato, disconoscendo la norma. Sul punto è intervenuto anche ilassicurando che”. Dunque per il momento nessuna modifica alla Legge di Bilancio perché – spiega Di Maio – “si andrebbe in esercizio provvisorio”.“Dopo aver incontrato e ascoltato tanti presidenti ed associazioni,per aiutare le tante associazioni di volontariato che utilizzano solo a scopi sociali i loro fondi, ci sarà invece massimo rigore con i furbetti' che fanno altro” ha affermato ilIn attesa dell’effettivo stralcio del provvedimento le rassicurazioni del Governo sembrano, per il momento, aver cambiato le acque.“Prendiamo atto del dietrofront del Governo sull’aumento della tassazione Ires per il volontariato. Resta fermo che” ha dettoPer Fiaschi, tuttavia, è necessario, quanto prima “passare dalle parole ai fatti” con una “tempestiva convocazione dell’annunciato incontro di chiarimento per trovare le correzioni alle previsioni della manovra e discutere degli strumenti di promozione del Terzo settore e del completamento della riforma”.