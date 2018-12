Tokyo chiude in rosso la seduta e l'anno: è la prima volta dal 2012

Nikkei

(Teleborsa) -, che archivia anche, con perdite a due cifre sui principali indici di borsa.A penalizzare le borse dell'Estremo Oriente concorre il recentee la volatilità evidenziata da Wall Street in questi ultimi giorni, uniti alle preoccupazioni di unae per la, l'indiceha così ceduto lo 0,31% a 20.015 punti, chiudendo l'anno in calo del 12%, mentre il Topix perde lo 0,51% a 951 punti con una performance annua di -16%. Chiude beneche recupera lo 0,62%.Positive le borse cinesi, conche recupera lo 0,21%, mentresale dello 0,14% edello 0,89%.Sono in recupero le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, anche seappare perlopiù piatta (+0,03%), mentre Singapore segna un +0,48%,+0,48%,+0,22% e viaggia in controtendenza-0,14%.Sale(+0,97%), in linea con la piazza di(+0,95%).