Future USA positivi, si riparte dalla chiusura contrastata del 28 Dicembre

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i future sugli indici azionari statunitensi, lasciando presagire una partenza tonica per la borsa di Wall Street più tardi, sostenuti dall' ottimismo per i colloqui commerciali tra le due più grandi economie del mondo:Il contratto di marzo sull'indice S&P500 mostra un rialzo frazionale dopo che il Presidente degli Stati Uniti,ha affermato in un tweet cheverso un accordo totale. In buon rialzo si muovono anche i future sul Nasdaq 100 e Dow Jones.Al di là delle speranze ottimistiche, il 2018 si preannuncia come l'anno peggiore dal 2008 per i principali indici americani che già da qualche tempo mostrano segni di affaticamento. Il grande taglio delle tasse aveva messo il turbo all'economia a stelle e strisce, in estate, ma le, come la battaglia sui tassi tra Fed e Casa Bianca , la guerra dei dazi contro la Cina e lo shutdown del governo federale USA, hanno raffreddato gli animi.La seduta di venerdì, 28 Dicembre, si è conclusa con segni misti, mentre: l'(-0,12% venerdì) ha registrato un aumento del 2,9%, il(-0,33% venerdì) ha guadagnato il 2,8% ed il(+0,08% venerdì) è salito di circa il 4%. Per chiudere il mese di dicembre, manca ancora laper il proseguimento delle festività natalizie. Il Dow finora ha registrato un calo del 6,7% su anno con una perdita trimestrale del 12,83%, la peggiore dal primo trimestre del 2009. Anche l'anno 2018 si preannuncia come il peggiore dal 2008 per l'S&P 500 in flessione del 7% e il Nasdaq Composite in rosso del 4,6%.