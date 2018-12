Scuola, la legge di bilancio non migliora la precarietà del settore

(Teleborsa) - La Legge di bilancio è stata dunque approvata in via definitiva alla Camera dei deputati con 313 voti favorevoli, 70 contrari, e l’immediata firma del Capo dello Stato.Sonoe, tra le novità introdotte emergono il, di duemila unità,con l'assunzione progressiva di 12 mila lavoratori co.co.co.;che cambiano nome; l, con nuove ripartizioni, ai nuovi requisiti di accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno;allo sblocco dell'indicizzazione dell'indennità di vacanza contrattuale e a nuove risorse per l'aumento degli stipendi., seppur definibili come lievi accenni di miglioramento,Il Presidente delafferma infatti di nutrire “delusione e incomprensione per le mancate soluzioni sul precariato di migliaia di docenti e Ata, specie, di fronte a una possibile procedura d'infrazione della Commissione europea sul reiterato abuso dei contratti a termine. Da questo punto di vista,".