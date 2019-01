Banca Carige sospesa in Borsa. Dimissioni in massa nel CdA. BCE nomina commissari straordinari

Banca Carige

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diè decaduto, in seguito alle, tra cui il presidente Pietro Modiano e l'AD Fabio Innocenzi, comunicata lo scorso 31 dicembre.Lesono le "mutate condizioni" derivanti dall'esito dell’ assemblea del 22 dicembre che non ha approvato la delega al Consiglio di Amministrazione per l’aumento del capitale sociale.Lo stesso istituto di credito ligure fa sapere di essere stato messo. Isonomentre è statocomposto da tre membri:. La banca sottolinea come sia "garantita la consueta operatività senza alcun impatto su clienti, depositanti e dipendenti".Carige spiega che "in continuità con la strategia in atto" verranno proseguite da parte di Innocenzi, Modiano e Lener le attività di: rafforzamento patrimoniale; rilancio commerciale attraverso recupero delle quote di mercato nei segmenti core; derisking attraverso la riduzione dei Non Performing Loan; ricerca di possibili business combination. Questi elementi - aggiunge - troveranno una sintesi nel piano industriale la cui predisposizione è già in corso. Tra i primi atti della rinnovata gestione dell'istituto ci sarà anche "l'avvio di riflessioni con lo schema volontario di intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi per rivalutare l'operazione alla luce del nuovo quadro venutosi a creare e al fine di consentire il proseguimento delle attività di rafforzamento patrimoniale dell'istituto".La Consob ha disposto pernei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani relativamente ai titoli emessi o garantiti da Banca Carige" in attesa di provvedimenti che già stamane avrebbe potuto prendere la BCE, come peraltro accaduto. La sospensione dalle negoziazioni non si applica agli strumenti finanziari aventi come sottostante indici contenenti i titoli emessi dall'istituto ligure.