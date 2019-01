doBank festeggia l'acquisto (85%) di Altamira

doBank

FTSE Italia All-Share

Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici

doBank

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'11,20%. Il titolo festeggia in Borsa l'acquisizione dell'85% di Altamira , società attiva nel mercato di crediti e asset immobiliari, annunciato lo scorso 31 Dicembre.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 10,57 Euro, mentre i supporti sono stimati a 9,69. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 11,45.