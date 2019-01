In rosso la Borsa americana

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni industriali

informatica

beni di consumo secondari

Boeing

Caterpillar

Microsoft

United Health

Sirius XM Radio

Celgene

Tesla Motors

Hologic

Henry Schein

Express Scripts

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,38%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia lo, che scivola a 2.474,88 punti. Depresso il(-1,61%), come l'S&P 100 (-1,2%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,79%),(-1,57%) e(-1,40%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,56%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,36%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,93%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,86%.Tra idel Nasdaq 100,(+0,88%) e(+0,86%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,30%.In caduta libera, che affonda del 5,04%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,06 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,58%.