Le borse europee risalgono dai minimi. Banche sotto pressione a Milano

(Teleborsa) -registrati in avvio di seduta, la prima del 2019.A pesare sul sentiment degli investitori contribuisce il nuovo debole contesto economico cinese . A Piazza Affari, a dominare la prima parte della giornata è stata la notizia del commissariamento di Banca Carige da parte della BCE: iltitolo era già stato sospeso dalla Consob prima dell'avvio delle negoziazioni.Sul mercato Forex, lieve calo dell', che scende a quota 1,142. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 44,99 dollari per barile, con un calo dello 0,92%.Lieve peggioramento dello, che sale a +255 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,71%., lima lo 0,09%. Frazionale la discesa di-0,51% mentre, segna un -1,28%. A Piazza Affari, ilè in calo (-1,02%) e si attesta su 18.137 punti, dopo aver perso la soglia dei 18mila nel corso della mattinata.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,72%),(+0,83%) e(+0,77%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,19%),(-2,14%) e(-1,79%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 6,50%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,48%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,36%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,18%. Crollano le altre banche, come, con una flessione del 3,12%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,08%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,66%.di Milano,(+11,82%),(+11,20%),(+4,34%) e(+3,68%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,61%.