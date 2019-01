Mps-Sindacati: intesa per 650 esodi volontari

(Teleborsa) - Nuovo anno,al. I sindacati dei bancari attivi nell'istituto salvato con l'intervento pubblico, di cui il Tesoro è azionista di maggioranza poco sotto il 70%, hanno fatto sapere in una nota di aver raggiunto l'intesa che prevede illa riattivazione del Fondo esuberi con accesso volontario e un paracadute per le riforme previdenziali, agevolazioni su mutui e prestiti, miglioramenti per formazione e welfare aziendale.- Nell'intesa, hanno precisato le sigle del credito - Fabi, First Cisl, Cgil Fisac, Uilca, Unisin - si prevede una nuova tranche ditutti volontari,che vanno a sommarsi alle 1.800 del 2017. Il Piano prevede un totale diper mezzo del Fondo di solidarietà di settore.-"commenta Antonio Valentini, della segreteria nazionale di First Cisl, avviene con il contestuale recupero della base di calcolo del tfr e del contributo aziendale alla previdenza complementare, prima congelati come ennesimo sacrificio offerto dai lavoratori al risanamento della banca.