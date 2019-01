Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

utilities

sanitario

beni di consumo per l'ufficio

Goldman Sachs

Chevron

Exxon Mobil

Dowdupont

Travelers Company

United Health

Walt Disney

Procter & Gamble

Wynn Resorts

Western Digital

Celgene

Facebook

Tesla Motors

Hologic

Express Scripts

Henry Schein

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche prosegue a 23.339,87 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.509,44 punti. In frazionale progresso il(+0,51%), come l'S&P 100 (0,3%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,40%),(+0,86%) e(+0,75%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,64%),(-1,04%) e(-0,52%).Tra i(+2,45%),(+2,33%),(+2,24%) e(+1,72%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,53%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,38%.scende dell'1,20%.Calo deciso per, che segna un -1,14%.(+6,63%),(+4,11%),(+3,98%) e(+3,90%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,82%.Sensibili perdite per, in calo del 5,38%.In apnea, che arretra del 3,58%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,61%.