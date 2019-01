Bando Lazio Innova: selezionati i vincitori. Stanziati fondi per 11 mln di euro

(Teleborsa) - Decretati i vincitori del bando "", pubblicato dalla Regione Lazio e gestito da Lazio Innova, che stanzia un importo complessivo di. Tra questi, a tagliare il traguardo, anche 3 progetti a guidaL’Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha partecipato al bando coordinando 3 progetti vincitori nelle categorie "Agrifood", "Green Economy" e "Scienze della vita". Il primo, chiamato Probiozaff, permetterà di produrre pigmenti naturali utilizzando cellule di lievito, anziché le crocine dello zafferano. NanoScriLa, invece, vincitore della categoria "Green Economy", consentirà di sintetizzare nanomateriali per dispositivi a LED a basso consumo energetico; mentre Smarties, vincitore della categoria "Scienze della vita", darà l’opportunità di produrre scaffold ingegnerizzati per la rigenerazione di organi, tessuti e cellule umani.L’Agenzia, capofila per i 3 progetti,, ugualmente selezionati nell’ambito dello stesso bando e coordinati da altre istituzioni scientifiche.