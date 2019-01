Effetto Apple sulle borse europee. A Milano giù i titoli del lusso

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -dopo l'annuncio di Apple che ha abbassato le stime sul fatturato del primo trimestre dell'anno. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, dove il focus degli addetti ai lavori resta concentrato sulle prossime mosse di Banca Carige commissariata dalla BCE Intanto la volatilità e l'incertezza che regnano sui mercati, sta premiando yen e oro , considerati beni rifugio. Sul mercato Forex, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,135. In aumento l', che mostra un rialzo dello 0,26%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 46,46 dollari per barile.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +266 punti base, con un deciso aumento di 15 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,84%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,21%. Giornata fiacca anche per, che segna un calo dello 0,28%. Vendite su, che soffre un calo dell'1,17%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,63%.(+1,64%),(+0,74%) e(+0,45%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, i settori(-8,01%),(-2,07%) e(-1,56%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,33%),(+1,80%),(+1,56%) e(+1,39%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,19%.In caduta libera, che affonda del 3,88%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,52 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,49%.Tra i(+4,08%),(+3,07%),(+2,98%) e(+2,83%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,53%.Sensibili perdite per, in calo del 2,45%.In apnea, che arretra del 2,03%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,88%.