Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) - A New York, forte calo del(-2,09%), che ha toccato 22.858,01 punti; sulla stessa linea, viene venduto parecchio lo, che continua la seduta a 2.467,88 punti. Leggermente positivo il(+0,49%), come l'S&P 100 (0,4%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, i settori(-4,08%),(-2,20%) e(-1,98%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+0,77%) e(+0,71%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,03%.Affonda, con un ribasso del 4,16%.Crolla, con una flessione del 3,55%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,45%.Al top tra i, si posizionano(+21,77%),(+7,95%),(+4,15%) e(+3,47%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,54%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 9,03%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,60%.In caduta libera, che affonda del 7,94%.