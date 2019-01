In rosso Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. A pesare sul sentiment l'annuncio di Apple che ha abbassato le stime sul fatturato del primo trimestre dell'annoL'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.288,8 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 45,54 dollari per barile, in forte calo del 2,15%.Aumenta di poco lo, che si porta a +255 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,71%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,65%. Dimessa, che cede lo 0,45% mentre, mostra un decremento dello 0,63%. Giù anche Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un calo dello 0,66%.In luce sul listino milanese i comparti(+0,71%),(+0,49%) e(+0,48%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-4,04%),(-1,43%) e(-1,03%).di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,14%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,90%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,81%.Composta, che cresce di un modesto +0,68%. Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,19%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,13%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,11%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,97%.Tra i(+1,45%),(+1,44%),(+1,02%) e(+0,92%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,52%.Affonda, con un ribasso del 2,57%.Crolla, con una flessione del 2,19%.scende dell'1,90%.