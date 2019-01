Vicepresidente V Commissione Bilancio Camera Buompane a TLB su "manovra del popolo"

(Teleborsa) -concluso il complesso iter che ha portato il 30 dicembre all'approvazione definitiva della Legge di Bilancio , ha rilasciatofacendo il punto sulla cosiddetta "manovra del popolo".In tutta onestà ritengo quella delle opposizioni una polemica strumentale, una evidente strategia politica. Sia chiaro, è interesse di tutti che ci sia il più ampio confronto possibile in sede parlamentare, e per questa Legge di Bilancio, che reputo veramente rivoluzionaria, avrei auspicato maggior tempo per spiegarla meglio nell’ambito del dibattito in Parlamento. Le contingenze straordinarie erano, purtroppo, sotto gli occhi di tutti.. Come sa il Governo ha avuto una prolungata interlocuzione con l’UE che ha portato alla chiusura dell’iter sulla procedura d'infrazione. Un lavoro svolto in maniera egregia da parte del Presidente Conte.. Era questo il loro vero obiettivo? Sembra evidente che, incapaci di sostenere un serio confronto su temi per loro scottanti quali la povertà, le pensioni, i risparmiatori truffati,. Tuttavia quei 3 provvedimenti assumono anche un valore simbolico perché si rivolgono direttamente. Chi è stato escluso dal mondo del lavoro e abbandonato dallo Stato, chi pur avendo lavorato una vita si è ritrovato dal giorno alla notte senza più diritti, e chi avendo risparmiato i soldi di una vita si è ritrovato a pagare i danni prodotti da affaristi senza scrupoli.. Nello specifico, secondo i tecnici sarebbe stato sufficiente stanziare risorse per coprire l'80% della platea, dato che non tutti concretamente aderiranno all'una o all'altra misura,. Inoltre, partendo a fine marzo, il costo per il 2019 del Reddito di Cittadinanza va ricalibrato su 9 mesi e non più su 12. Stesso discorso per Quota 100.Abbiamo previsto un importante piano di assunzioni all’interno della pubblica amministrazione.. Per il 2019 abbiamo poi incrementato di 40 milioni il fondo per il finanziamento dell’università e verranno assunti anche 1000 ricercatori universitari.. Abbiamo infatti previsto l’estensione del regime forfettario (o flat tax) fino a 65 mila euro con aliquota del 15%, che dal 2020 verrà estesa fino a 100 mila euro con aliquota del 20%, abbiamo previsto un’Ires al 15% per chi reinveste gli utili in nuovi macchinari o per fare assunzioni,alle quali abbiamo tolto delle ingiustificate agevolazioni, ai concessionari dell’azzardo per i quali siamo orgogliosi di aver aumentato le imposte e infine i colossi del web, per i quali abbiamo introdotto la web tax e che finalmente inizieranno a pagare qualcosa sui ricavi che fanno in ItaliaSe l’economia mondiale rallenta non possiamo di certo restare a guardare. Proprio per questo abbiamo insistito tanto per portare a casa una manovra espansiva, che rilanciasse la domanda interna, gli investimenti e abbassasse le tasse per le nostre imprese.