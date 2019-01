Aeroporto Perugia, Comune Gubbio sollecita il rilancio dello scalo umbro

(Teleborsa) - Dagli scranni della maggioranza delparte la crociata per, ritenuto fondamentale per lo sviluppo economico e turistico dell’Umbria, regione chenonostante il territorio eserciti un forte richiamo., che nel piano dei trasporti della Regione Umbria 2014-2020 viene definitoe alternativo al traffico low-cost rispetto alla struttura aeroportuale di Roma, è stato oggetto tra 2010 e il 2012 diper un importo pari a, finanziati per 27 milioni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per 12 milioni dalla Regione Umbria e 3, 4 milioni dall’ENAC.Benché dal 2012 ilsi sia mantenuto sempre, nel corso del 2018 la(società di gestione dello scalo) ha dovuto fare i conti con laannunciati da alcune compagnie aeree, tra cui quelli di, che ha provocato, contribuendo a perdere opportunità di rilancio turistico.Secondo i dati della Regione Umbria, nel 2017 ledel numero di visitatori, confermando un trend negativo in atto dal 2015.