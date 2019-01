Brillante Piazza Affari con oil e banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, grazie ai segnali distensivi nei rapporti tra Stati Uniti e Cina, sui temi commerciali . Il Mha confermato che, per il primo confronto diretto tra le due potenze da quando i capi di stato dei due Paesi si sono incontrati all'inizio di dicembre.Sul fronte macro, il focus è sulle rilevazioni sulSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,14. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,68%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +268 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,86%.in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,70%, buona performance per, che cresce dell'1,19%, e sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,23%., con ilche mostra un balzo del 2,14%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+3,82%),(+3,14%) e(+2,87%). Il settore, con il suo -0,95%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 4,71%. Tra le altre banche, svettache segna un importante progresso del 4,38%. Vola, con una marcata risalita del 4,32%.In evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 4,53% grazie al recupero dei prezzi del greggio.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,27%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,41%),(+3,70%),(+3,51%) e(+3,09%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,51%.