Francia, inflazione attesa in frenata a dicembre

(Teleborsa) - Segnali di debolezza per l'inflazione francese nel mese di dicembre. Secondo la stima preliminare diffusa dall', i prezzi al consumo sono attesi al +1,6% dal +1,9% di novembre, segnando ili. Il valore più basso da aprile 2018. Le stime degli analisti sono per un +2%.I prezzi sono attesi in rallentamento anche su mese: l'inflazione è attesa a zero dopo il -0,2% di novembre e contro stime del mercato per un +0,1%.L', ha segnato una variazione pari a +1,9% dal +2,2% precedente. Su mese la variaizone è di +0,1% contro il -0,2% di novembre.