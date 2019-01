Inflazione: aumento dell'energia grava su famiglie e imprese

(Teleborsa) - L’, registrato suisui, rendendo la produzione più costosa. È quantoriguardanti l’inflazione nell'anno appena trascorso.Secondo la Coldiretti "Sidei prezzi dei beni energetici regolamentati del 5,1% e del 6% per quelli non regolamentati. L'aumento della spesa energetica ha un doppio effetto negativo – spiega la Coldiretti - perché riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma aumenta anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l'agroalimentare". Un’ascesa dei prezzi, che, conclude Coldiretti: "Si riflette in tutta la filiera e riguarda sia le attività agricole ma anche la trasformazione e distribuzione".