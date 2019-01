L'America crea oltre 300mila posti di lavoro. Battute le attese

(Teleborsa) - L'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto,, sorprendendo positivamente gli osservatori e smorzando la percezione di un rallentamento economico.Nel mese in esame sono state avviate 312 mila nuove buste paga nei settori non agricoli (non-farm payrolls) rispetto alle 176 mila riviste di novembre (dato rivisto al rialzo rispetto alle 155 mila preliminari) e al di sopra delle attese che erano per un livello a 178 mila unità.Lo riporta il, secondo cui gli occupati del solo settore privato sono aumentati di 301 mila unità.Gli occupati del settore manifatturiero sono aumentati di 32 mila unità, dunque a un ritmo più alto rispetto ai +27 mila del mese precedente. Il dato risulta migliore delle attese del mercato che erano per un incremento di 20 mila unità.Le, pari a 34,5 dollari, sono salite dello 0,4% contro i 34,4 dollari di novembre (+0,2%). Le retribuzioni medie orarie sono monitorate con attenzione dallain quanto buon indicatore sia dello stato di salute del mercato del lavoro che delle pressioni inflazionistiche.