New York incontenibile

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni di consumo secondari

materiali

Intel

Caterpillar

Boeing

American Express

Advanced Micro Devices

Jd.Com

Netflix

Electronic Arts

O'Reilly Automotive

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 3,54%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa lo, che arriva a 2.535,57 punti. In netto peggioramento il(-3,36%); in netto miglioramento lo(+3,66%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+4,53%),(+4,03%) e(+4,00%).Tra i(+6,05%),(+5,60%),(+5,33%) e(+5,17%).Al top tra i, si posizionano(+10,62%),(+9,97%),(+8,84%) e(+7,32%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,72%.