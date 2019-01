Prove di rimbalzo per le borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza positiva per le principali borse europee grazie ai segnali di distensione nei rapporti tra Stati Uniti e Cina, sui temi commerciali. Il Mha confermato che, per il primo confronto diretto tra le due potenze da quando i capi di stato dei due Paesi si sono incontrati all'inizio di dicembre.A migliorare il sentiment contribuisce inoltre la notizia che negli Stati Uniti la Camera ha approvato la legge di bilancio per porre fine allo shutdown governativo in vigore dallo scorso 22 dicembre.Sul fronte macro, il focus è sulle rilevazioni sulSul mercato Forex, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,141. L'viaggia a 1.294,9 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,04%.Scende lo, attestandosi a +265 punti base, con un calo di 7 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,82%.in luce, con un ampio progresso dello 0,99%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,74%. Ben comprata inoltre, con un forte rialzo dello 0,75%., che mostra un guadagno dell'1,12% sul(+1,73%),(+1,57%) e(+1,15%) in buona luce sul listino milanese.di Milano, troviamo gli energetici come(+3,24%) ed(+1,95%). Tra le banche, bene(+2,23%) e(+2,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,62%.del FTSE MidCap,(+3,41%),(+2,68%),(+2,58%) e(+2,36%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,04%.