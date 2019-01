Tokyo affonda al rientro dal lunga festività Capodanno

Nikkei

(Teleborsa) -, rientrata oggi dopo diversi giorni di stop per la festività del Capodanno, mentre recuperano gli altri mercati asiatici dopo diversi giorni di sell off.A rendere cupo il clima contribuiscono ile le, che in questo primo scorcio del 2019 stanno penalizzando tutti i mercati azionari ed alimentando acquisti sui beni rifugio., l'indiceha lasciato sul terreno il 2,26% a 19.562 punti, mentre l'indice Topix ha ceduto l'1,58% a 936 punti. In positivoche sale dello 0,83%.Recuperano invece le borse cinesi, conche guadagna l'1,82%, mentreavanza del 2,48%. In rossoche perde l'1,65%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, risale la china anche+1,57%, assieme a+1,11% e+0,39%, mentre scende-0,20%.Stabile(+0,13%), mentre è più incerta(-0,31%).