Allarme Codacons su calo potere d'acquisto: "Pericoloso. Servono misure"

(Teleborsa) - L’rappresenta un "sperché ha effetti negativi sui consumi e sull’economia nazionale".Parola di, associazione che rappresenta e tutela i consumatori, che commenta così idati diffusi oggi, 7 gennaio,. Il rapporto mette in luceinfatti, registrata nell’ultimo trimestre del 2018 rispetto all’intervallo precedente."I– spiega Carlo Rienzi, Presidente Codacons - permangonocon una crescita inconsistente del +0,3%, mentre il. Per gli acquisti i consumatori devono quindi, che non a caso risultano in calo del -0,2%".secondo il Presidente, che invita "il Governo a lavorare per introdurredei cittadini e avere effetti positivi sui consumi ancora del tutto insoddisfacenti".