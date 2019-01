Banca IFIS, con ingresso FBS nasce primo polo integrato NPL

Banca IFIS

(Teleborsa) - Il Gruppoha, il quarto operatore nazionale specializzato nellaL’operazione, annunciata il 15 maggio 2018 e finanziata interamente grazie alla liquidità di cui Banca IFIS dispone,per un controvalore dipagato in denaro., azionista di maggioranza di FBS fin dalla fondazione,assieme al top management di FBS con una quota pari al 10% del capitale di FBS, oggetto diconcesse, reciprocamente, dal top management e da Banca IFIS, che prevedono alcunenell'arco di un periodo compresoe valorizzazioni variabili anche in ragione dell'andamento di FBS.L’acquisizione è in linea con la strategia di crescita del Gruppo e prevede: l'ulteriore valorizzazione del portafoglio bancario e real estate di IFIS NPL, società del Gruppo Banca IFIS, attraverso la piattaforma di servicing di FBS; l'ampliamento dell’offerta dei servizi, semplificazione dei processi e riduzione dei tempi di trasformazione degli asset; la massima integrazione organizzativa e di processi con la valorizzazione della piattaforma tecnologica proprietaria FBS; il mantenimento dell’organico di FBS (131 persone suddivise sulle 3 sedi di Milano, Ravenna, Bari); l'estensione degli investimenti tecnologici intrapresi da Banca IFIS per la digital transformation dei processi e della lavorazione dei crediti NPL."Oggi due grandi patrimoni di competenze, professionalità ed esperienze si uniscono, rafforzandosi e completandosi", spiega, amministratore delegato di Banca IFIS, ricordando che l'operazione porta allaL che sarà attivo su tutti i segmenti del credito deteriorato con strutture flessibili di investimento e gestione ed un(16,7 di proprietà e 6,8 miliardi in gestione)."Questa è un’operazione di sistema per uno sviluppo ancora più incisivo nel mercato del credito deteriorato, a beneficio di tutti i suoi attori. Siamo una piattaforma congiunta - spiega - di quasi 1.500 persone, 460 dipendenti e oltre mille collaboratori tra professionisti del credito e studi legali convenzionati: la più importante del Paese, in grado di offrire un servizio completo in tutte le categorie del credito deteriorato, dal più frazionato unsecured consumer fino al real estate, passando per il corporate".