Borse asiatiche in territorio positivo

(Teleborsa) -, che chiudono gli scambi in forte rialzo su un possibile allentamento delle tensioni commerciali USA-Cina in vista dell'incontro delle delegazioni in programma oggi (7 gennaio 2019) a Pechino. Da ricordare, poi, il buon finale di Wall Street di venerdì scorso sui dati positivi del mercato del lavoro , mentre il Topix con un guadagno del 2,81% a 1.512 punti. Bene Seul che termina in vantaggio dell'1,34%.In denaro anche le borse cinesi, conche sale dello 0,76% eche recupera l'1,68%. Sale, con un vantaggio del 2,21%.Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,viaggia in rialzo (+0,66%) assieme a(+0,63%),(+0,79%),(+1,11%) e(+1,08%).Positiva(+0,72%) assieme a(+1,19%).