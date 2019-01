Brexit, slitta ancora il voto del Parlamento sull'accordo con l'UE

(Teleborsa) -, frutto delle trattative tra la Premier britannica Theresa May e l’Unione europea. Lo sostiene la Bbc che, citando fonti governative, indica la nuova data per la votazione alIn un’intervista rilasciata alla stessa emittente televisiva, Theresa May avverte: ". Non credo che alcuno possa dire ciò che accadrebbe in termini di reazioni che vedremmo in Parlamento".Le dichiarazioni della Premier inglese non dissimulano a, in modo tale da poter rassicurare gli oppositori dell’accordo che si annidano in Parlamento. La May, inoltre, ha ribadito la suasulla Brexit : dopo il colloquio telefonico dello scorso venerdì 4 gennaio tra la May ed il Presidente della Commissione europea Juncker, "amichevole" secondo la portavoce dell'esecutivo comunitario, i due sono pronti a risentirsi nel corso di questa settimana.