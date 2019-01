CNEL: l'Italia investe meno degli altri Paesi per contrastare la povertà

(Teleborsa) -da finanziare adeguatamente con la dotazione dei fondi nazionali a garanzia delle prestazioni, a partire da quelle definite e da definire come livelli essenziali, e l'infrastruttura territoriale che garantisca uniformità e adeguatezza della rete dei servizi a governance pubblica in ogni regione". E' quanto si evince nel documento di "Osservazioni e Proposte su "Povertà, disuguaglianze e inclusione” pubblicato dal Cnel.. La prima misura strutturale di contrasto e' stata introdotta, con estremo ritardo, solo nel 2017con il ReI. Con la crisi, la dinamica della spesa socio-assistenziale, invece di segnare un incremento, ha registrato nel periodo 2013/2017 una tendenziale stagnazione, pur se con andamenti altalenanti, e peraltro si e' andata riducendo in particolare proprio nella componente piu' importante del welfare territoriale e dei servizi", si legge tra le pagine del report."Tra i fattori che determinano la maggiore incidenza della povertà nelle famiglie con figli minori ci sono l'insufficienza e la frammentazione di prestazioni e servizi pubblici a sostegno dei figli, che siano capaci di favorire la piena occupazione dei genitori, in particolar modo delle donne.