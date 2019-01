d’Amico genera cassa per 10,2 miliardi dollari da cessione MT Cielo di Houston

d’Amico International Shipping S.A.

(Teleborsa) - La controllata operativa di, d’Amico Tankers D.A.C. (Irlanda), ha firmato un accordo per la vendita e"lease back" della MT Cielo di Houston, una nave LR1 di portata lorda pari a 75,000 tonnellate, attualmente in costruzione presso Hyundai Mipo, Corea del Sud (nel cantiere Vinashin in Vietnam) e con consegna prevista per gennaio 2019.La Nave è stata venduta per un importo pari a 38,6 milioni di dollari.Questo accordo - spiega d'Amico in una nota - consente a d'Amico Tankers di "generare cassa, al momento della consegna della nave, per un importo pari a circa 10,2 milioni di dollari", al netto delle commissioni e di costi addizionali connessi, rispetto al preesistente finanziamento, contribuendo quindi al rafforzamento della posizione di liquidità di DIS, in vista del completamento del proprio programma di rinnovamento della flotta, e consentendo alla Società di "beneficiare dell’attesa ripresa di mercato".A seguito di quest’operazione, d’Amico Tankers manterrà il pieno controllo della Nave, grazie ad un contratto di noleggio a "scafo nudo" della durata di 10,2 anni. d’Amico Tankers ha inoltre l’opzione di riacquistare la Nave dopo circa 5 anni e dopo circa 7 anni di contratto, a dei livelli competitivi.