Da metà 2019 voli giornalieri da Malpensa a Singapore

(Teleborsa) -e così, a fronte dell'incremento della domanda registrata negli ultimi tempi e in funzione delle nuove opportunità di business sia per il traffico turistico sia per quello d’affari,e continueranno a mantenere la frequenza di 3 a settimana nella stagione invernale e 4 a settimana in quella estiva., presente in Italia dal 2017,. L’aeromobile offre ai passeggeri un'eccellente esperienza di viaggio, determinata da, tra cui anche la presenza a bordo di