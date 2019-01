Pernigotti, domani incontro al ministero del Lavoro su cassa integrazione

(Teleborsa) - “Questa vertenza è una lunga maratona, si deve conquistare un miglio alla volta” ha annunciato due giorni fa il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ai lavoratori della fabbrica Pernigotti di Novi Ligure , assicurandoaffinché lole persone possano continuare a lavorare.Per riuscire nell’impresa, Di Maio ha anche avanzato lin attesa di conoscere tutte le. Una prospettiva che, tuttavia, non è stata accolta con favore dal sindaco di Novi, Rocchino Muliere, e da molti lavoratori, in quantoAlla vigilia dellper chiedere garanzie sulle retribuzioni fino alla definizione della procedura, tuttavia, i. I pullman per Roma sono stati disdetti e ad occuparsi della trattativa saranno i sindacati, intenzionati, innanzitutto, a capire quali intenzioni ci siano da parte die del“Sembra che sul tappeto ci siano tre possibilità: l’acquisizione totale di marchio, società e fabbrica, un’ingresso in società al 51 per cento e l’affitto di marchio e sito per continuare a produrre a Novi” afferma(Rsu Fai Cisl).Intanto Di Maio ha annunciato chedarà il nome alla“Una legge che – fa sapere il Ministro – imporrà di restare nel territorio in cui sono nati, legati alle comunità che li hanno fatti nascere, sviluppare e resi grandi nel mondo” .