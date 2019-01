Eurozona, le previsioni confermano un rallentamento dell'economia nel 2019

(Teleborsa) -in scia al peggioramnebto delle condizioni economiche globali e per effetto delle incertezze di natura politica. Questa la fotografia scattata dall', report pubblicato congiuntamente dall'Istat, dall'Istituto IFO tedesco e dal KOF - Swiss Economic Institute.è prevista crescere asupportata solo dai miglioramenti della domanda interna.nell'ultimo trimestre del 2018, ma dovrebbe scendere in misura contenuta nei trimestri successivi a conferma del raffreddamento dell'economia., ma la decisione, già scontata dai mercati, dovrebbe averenei prossimi mesi. Allo stesso tempo, il recente calo dei prezzi del petrolio fornirà un contributo negativo all’andamento dell’inflazione.A causa delle incertezze legate a fattori globali sia economici sia politici,sull'economia dell'area della moneta unica è caratterizzato daper le previsioni dell'economia dell'area euro hanno une le difficoltà legate a fattori politici come la, le dispute sui, laminacciano le prospettive economiche e finanziarie per il 2019.In questo scenariosull'economia mondiale è ancoravisto che i dati riguardanti l'andamento economico del terzo trimestre delle principali economie avanzate ed emergenti ha segnato una decelerazione. La crescita del PIL statunitense è risultata solo marginalmente inferiore a quella del trimestre precedente, mantenendosi al di sopra del suo potenziale.