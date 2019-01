Google lancia nuova campagna su Copyright: "Direttiva UE riduce ricerca notizie online"

Google

(Teleborsa) - È stato uno dei punti più dibattuti dellae ora il gigante di Internetvolta a riaprire il dibattito su questa controversa norma., introduce la possibilità per gli editori diper l’utilizzo (anche parziale) dei loroda parte dei “fornitori di servizi nella società dell’informazione”. Un principio che, come successivamente chiarito dagli emendamenti, riguarda le grandi piattaforme ed esclude gli utilizzi privati dei link e il loro impiego non commerciale.“L’articolo 11 della nuova direttiva sul copyright dell’Unione europea mira aa. E questo è un obiettivo che condividiamo pienamente” si legge nella. Tuttavia il gigante di Mountain View ha espresso preoccupazione per “alcuni elementi di questa legislazione che potrebberoche si trovano quando si cerca online”, aggiungendo che “serve una soluzione che consenta agli editori, piccoli e grandi, di scegliere liberamente e apertamente come i lettori possono accedere ai loro contenuti. E che consenta a tutti noi di continuare a conoscere i diversi punti di vista su una notizia”.è, dunque, quella di” che “protegga la ampia gamma di contenuti presenti sul Web, così come gli autori che li producono” in quanto “la nuova direttiva dell’UE può avere conseguenze indesiderate che potrebbero limitare la varietà di informazioni disponibili online”.Pur condividendo il, Google sottolinea che “per raggiungere questo obiettivo, questo articolo dovrebbe fornire una definizione precisa checreati dagli editori di notizie, senza includere altri editori".