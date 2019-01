Olio d'oliva sempre meno Made in Italy. Allarme sulla produzione

(Teleborsa) - I cambiamenti climatici continuano a sconvolgere il settore agricolo, ma in Italia scarseggiano le risorse per sostenere un settore chiave del Made in Italy. La denuncia arriva da, associazione che rappresenta una larga fetta di agricoltori, che porta in piazza i suoi iscritti, a Roma, lanciando une sul. Una pietra tombale per l'olio extravergine d'oliva Made in Italy.E' l’olio extravergine di oliva Made in Italy a subire quest’anno gli effetti più pesanti del cambiamento climatico, con unache lo scorso inverno ha compromessoi. Secondo lo studio “Salvaolio” della Coldiretti, presentato oggi in corso di manifestazione, ilattorno ai, un valore vicino ai minimi storici., dove si realizza la maggioranza dell’olio italiano e si contano, un taglio di circa due terzi del raccolto e un equivalente di 1 milione di giornate lavorative perse.Per la prima volta nella storia – sottolinea la Coldiretti - lastimata quest’anno in 1,6 miliardi di chili èa quella nazionale che potrebbe essere addirittura sorpassata dalla Grecia e dal Marocco.E ovviamente, con il crollo dei raccolti, lesono destinate a superare abbondantemente ilcon il risultato che sul mercato nazionale"Il rischio per i consumatori – denuncia la Coldiretti – è che nelle bottiglie di olio, magari vendute sotto marchi italiani ceduti all'estero o con l’etichetta delle grande distribuzione si trovi prodotto straniero (tunisino, spagnolo o greco), peraltro favorito da etichette dove l’indicazione della provenienza è spesso illeggibile".Nel 2018 glisono tra l’altro(+100%) e potrebbero crescere ulteriormente se l’Unione Europea rinnoverà l’accordo per l’ingresso di contingenti d’esportazione di olio d’oliva a dazio zero verso l’UE per 35mila tonnellate all’anno scaduto il 31 dicembre 2017, oltre alle 56.700 tonnellate previste dall’accordo di associazione UE-Tunisia (in vigore dal 1998).Secondo Coldiretti, senza interventi strutturali, l’Italia rischia di perdere per sempre l'olio Made in Italy con effetti disastrosi sull’economia, il lavoro, la salute e sul paesaggio. Per affrontare l’emergenza servirebbe lacon lo stanziamento died un adeguatotra il livello regionale e quello nazionale.Sul piano strutturale vanno affrontate le: dalla inarrestabile strage provocata dalla Xylella alle contraffazioni, dall’invasione di olio straniero a dazio zero al falso Made in Italy per salvare un settore strategico per la salute dei cittadini, il presidio del territorio, l'economia e l’occupazione.