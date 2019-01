Porti, l'UE sollecita Italia e Spagna a introdurre tassazione profitti da attività commerciali

(Teleborsa) - La Commissione europea ha proposto chealle norme in materia di aiuti di Stato. La Commissione conferma così il proprio impegno ain tutta l'UE in questo fondamentale settore economico."I porti sono infrastrutture essenziali per la crescita economica e lo sviluppo regionale. Per questa ragione le norme UE in materia di aiuti di Stato prevedono che gli Stati membri dispongano di ampi margini di manovra per l'adozione di misure di sostegno e di investimento a favore dei porti", ha affermato, Commissaria responsabile per la Concorrenza, aggiungendo che "per garantire condizioni eque di concorrenza in tutta l'UE, iesercitando attività economiche vannoné più, né meno".I porti svolgono sia attività non economiche che attività economiche: le, quali le attività di sicurezza e diantinquinamento, rientrano solitamente nell'ambito di competenza delle autorità pubbliche e sono escluse dal campo di applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato; lodelle infrastrutture portuali, come la concessione dell'accesso al porto dietro pagamento, costituisce al contrario un'attività economica ed in questo caso si applicano le norme UE in materia di aiuti di Stato."L'sulle società per i porti che realizzano profitti da attività economiche - si sottolinea -sul mercato interno e pertantoche potrebbe essere incompatibile con la normativa dell'UE"., mentre in Spagna i porti sono esentati dall'imposta sul reddito delle società per quanto riguarda i loro principali cespiti, ad esempio le tasse portuali o i redditi derivati da contratti di locazione o concessione. Nei Paesi Baschi, i porti sono totalmente esentati dal pagamento dell'imposta sulle società.Nell'aprile 2018,a in merito alle propriedei porti in vigore nei due paesi. La Commissione ritiene, in via preliminare, che tanto in Italia che in Spagna i regimi fiscali vigenti concedano ai porti un vantaggio selettivo che potrebbe violare le norme UE in materia di aiuti di Stato.Oggi la Commissione ha quindiper assicurare che il'imposta sulle società allo stesso modo delle altre imprese attive, rispettivamente, in Italia e in Spagna. Ciascun paese dispone ora di due mesi per reagire.