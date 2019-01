Positive le principali borse europee

Carige

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee in attesa della partenza di Wall Street.Tra i temi della giornata c'è Banca, che ha annunciato le ultime mosse dei Commissari dopo il salvataggio offerto dal Governo L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. Lieve calo dell', che scende a 1.282,8 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,59%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +268 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,91%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,75%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,11%, buona performance per, che cresce dell'1,43%., proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,63%, portandosi a 20.990 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,08%); leggermente positivo il(+0,53%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,78%),(+1,72%) e(+1,05%). Il settore, con il suo -0,71%, si attesta come peggiore del mercato.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+3,42%).Ottima performance per, che registra un progresso del 3,36%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,47%.Su di giri(+2,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -1,96%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,70%.Tentenna, che cede lo 0,74%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,73%.del FTSE MidCap,(+2,73%),(+2,58%),(+2,20%) e(+2,19%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-8,86% dopo le stime sui risultati 2018 Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,25%.In caduta libera, che affonda del 2,29%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,21 punti percentuali.