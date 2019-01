Samsung lancia warning su utili e fatturato: atteso primo calo da 2 anni

Samsung

(Teleborsa) - A causa della forte concorrenza dei produttori di smartphone cinesi e del calo del costo dei chip di memoria, il futuro dellanon sembra essere dei più rosei. La big asiatica della telefonia ha lanciato un warning molto simile a quello di Apple Il primo segnale in questa direzione arriva proprio dalle stime sui risultati dell'ultimo trimestre, annunciati dal leader degli smartphone sudcoreano, da cui emergonoper un valore di circasudcoreani (l'equivalente di). Si tratta di un importorispetto a quello dello scorso anno e più basso del 18,18% rispetto ai, atteso attorno ai 59.000 miliardi di won ed in flessione dell'11% rispetto allo scorso anno.Si tratta delche hanno superato positivamente anche le due forti battute d'arresto dovute al richiamo globale del Galaxy difettosi ed alla condanna dell'erede alla guida del gruppo.Il braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti non aiuta di certo e rischia di ripercuotersi sulle vendite dei prodotti Samsung, tant'è che la compagnia, mentre conta in un recupero del mercato nella seconda parte dell'anno.